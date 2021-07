270 Flüge zwischen Großbritannien und Mallorca bis Sonntag erwartet

Auf Mallorca werden bis Sonntag 270 Flüge aus Großbritannien erwartet. Das geht aus Daten des spanischen Flughafenbetreibers Aena hervor. Dazu wird auch das Terminal A am Flughafen Son Sant Joan geöffnet. Britische Bürger müssen bei der Einreise nach Spanien entweder einen negativen PCR-Test oder eine vollständige Impfung vorzeigen.

Am Mittwoch wurden an Palmas Flughafen insgesamt 14 Flugbewegungen zwischen Großbritannien und Mallorca registriert. An diesem Donnerstag werden 23 startende und landende Maschinen erwartet.

Die britische Regierung hatte Spanien vor einigen Tagen auf die grüne Liste gesetzt. Mit dieser Entscheidung fehlt in Zukunft die zehntägige Quarantäne für Rückreisende von Spanien nach Großbritannien weg.