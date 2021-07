Deutsche viel reisefreudiger als Bürger anderer Länder

Die Bundesbürger tendieren stärker zu Auslandsreisen als der internationale Durchschnitt. Das ist eines der Ergebnisse einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov zum Thema Reisen. So liegt demnach der Anteil der Deutschen, die ausschließlich Auslandsurlaub etwa auf Mallorca planen, mehr als doppelt so hoch. Umgekehrt ist der Anteil derer, die im eigenen Land bleiben wollen, um 18 Prozentpunkte geringer als im Schnitt von 25 untersuchten Quellmärkten (42%).

In der Umfrage wird festgestellt, dass die Reisenachfrage hauptsächlich von der Generation der sogenannten Millennials, also den Jahrgängen 1982 bis 1999, befeuert wird. 55 Prozent dieser Befragten planen in den kommenden zwölf Monaten internationale Urlaubsreisen.

Am zweithäufigsten will die sogenannte Generation X (1965 bis 1981) internationale Reisen unternehmen (22%), während von der Baby-Boomer-Generation (1946 bis 1964) nur zwölf Prozent im Ausland unterwegs sein wollen. Eher selten äußert auch die Generation Z (Jahrgang 2000 und jünger), dass sie in den nächsten zwölf Monaten eine Urlaubsreise ins Ausland plane (12%).