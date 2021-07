Großbritannien belässt Mallorca einmal mehr in der Kategorie Gelb

Ungeachtet der hohen Corona-Inzidenz auf Mallorca belässt die Regierung von Großbritannien Mallorca und die Nachbarinseln einmal mehr auf der Warnstufe Gelb. Das bedeutet, dass aus diesem land stammende doppelt geimpfte Urlauber weiterhin zurückkehren können, ohne in Quarantäne zu müssen. Die nächste Überprüfung der Kategorie findet am Donnerstag, 5. August, statt.

Momentan verbringen nach Angaben des Botschafters in Spanien, Hugh Elliott, etwa 150.000 Briten ihren Urlaub auf den Balearen. Sie gelten als fast durchweg geimpft, ungeimpfte Kinder unter zwölf Jahren müssen nach der Rückkehr in ihre Heimat nicht in Quarantäne.

Der Botschafter brachte ungeachtet dessen gegenüber dem balearischen Tourismusminister Iago Negueruela seine Besorgnis über die anhaltend hohen Ansteckungszahlen auf den Inseln zum Ausdruck.