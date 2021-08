Erheblich mehr Sommerflüge als erwartet zwischen Deutschland und Mallorca

Ungeachtet der anhaltenden Corona-Pandemie mit Hunderten Neuansteckungen pro Tag ist das Passagieraufkommen im Flughafen von Mallorca unerwartet hoch. Es beträgt in diesem Sommer 80 Prozent verglichen mit der gleichen Jahreszeit im Vorcoronajahr 2019, wie die Betreibergesellschaft Aena mitteilte.

Besonders stark stieg der Verkehr im abgelaufenen Juli an. Was Deutschland anbelangt, so beträgt das Fluggästeaufkommen 70 Prozent vom Sommer 2019, die gleiche Zahl gilt für Großbritannien.

Allein an diesem Wochenende waren 1746 Flugverbindungen im Airport Son Sant Joan angemeldet. In einem Nicht-Pandemie-Jahr wären es fast 2500. Sämtliche Fluggesellschaften sehen damit ihre Prognosen übertroffen.