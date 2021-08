Tui spricht von erneut anziehenden Mallorca-Buchungen

Die Einstufung von Mallorca als Hochrisikogebiet hat nach Angaben des Reisekonzerns Tui nicht zu einer Stornowelle geführt. Davon könne man nicht sprechen, sagte der Chef der Tui-Blue-Hotels, Artur Gerber der Zeitung "Tagesspiegel".

Familien hätten zeitweise eher storniert als Paare, da Kinder zurzeit bei der Rückkehr in Deutschland in eine fünftägige Quarantäne müssen. Doch das habe sich inzwischen wieder gelegt. "Wir merken eine Veränderung vor allem an den Neubuchungen, die waren zwischenzeitlich verhaltener."

Für die Hotelkette kommt nicht in Frage, zimmer nur noch an Geim`fte zu vermieten. "Es hatten ja noch immer nicht alle Gäste ein Impfangebot", so Artur Gerber. "Derzeit ist das daher für uns kein Thema."

Tui Blue unterhält rund 100 Hotels in 19 Ländern, auch auf Mallorca.