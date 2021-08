Kreuzfahrten auf Mallorca: TUI-Cruises verspricht stabile Fahrpläne

Der Reisekonzern TUI-Cruises verspricht für den kommenden Spätsommer und Herbst stabile Fahrpläne zu garantieren. Das geht aus einem Interview der Reiseplattform Reise vor 9 mit der Geschäftsführerin Wybcke Meier hervor. So sind für das Kreuzfahrtschiff "Mein Schiff 2" im September mehrere Stopps im Hafen von Palma geplant.

Zuvor musste der Konzern viele geplante Reisen coronabedingt absagen. Das habe bei der Reederei zu vielen Stornierungen von Bestandskunden gesorgt.

Daher plant TUI-Cruises viele Reisen hauptsächlich für geimpfte Gäste anzubieten. Grund dafür seien die stets sich ändernden Regeln in diversen Ländern im Mittelmeerraum, so Meier. Nur so könne ein stabiler Fahrplan gewährleistet werden.