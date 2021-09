Bill Gates übernimmt Mehrheit an Hotelkette Four Seasons

Die Investmentfirma des ehemaligen Microsoft-Chefs Bill Gates gehören in Zukunft fast drei Viertel der Hotelkette Four Seasons. Auf Mallorca hatte Four Seasons ein neues Projekt angekündigt 2023 angekündigt. Das 1929 erbaute ehemalige Hotel Formentor soll in Zukunft der Hotelkette angehören und nach Renovierungsarbeiten neu eröffnet werden. Damit ist es nach dem "Four Seasons Hotel Madrid" in der Hauptstadt, die zweite Unterkunft in Spanien.

Bisher besaß die Investmentfirma Cascade Investment knapp die Hälfte der Anteile, mit der Übernahme sollen es etwa 71 Prozent sein.

Verkäufer ist die Kingdom Holding Company des saudischen Prinzen Alwaleed Bin Talal. Dieser gibt seine Anteile für umgerechnet knapp zwei Milliarden Euro ab.