Kreuzfahrtschiff "Norwegian Getaway" legt zum ersten Mal im Hafen von Palma an

Im Hafen von Palma hat am Freitag zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Krise das Kreuzfahrtschiff "Norwegian Getaway" angelegt. Der 145.600 Tonnen schwere Oceanliner hat Platz für 3960 Passagiere.

Das Kreuzfahrtschiff legte zuvor in Italien ab und befindet sich nun auf einer Reise durch das Mittelmeer. Der zehnstündige Zwischenstopp in Palma ist bis voraussichtlich 18 Uhr an diesem Freitag geplant.

Die "Norwegian Getaway" ist eines der größten Kreuzfahrtschiffe weltweit und wurde für Karibikreisen ab Miami konzipiert. Seit diesem Sommer dürfen die Oceanliner wieder am Hafen von Palma festmachen. Aufgrund der Corona-Pandemie war das im vergangenen Sommer nicht möglich gewesen.