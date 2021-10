Corendon bietet Flugtickets nach Mallorca für einen Euro an

Die Fluggesellschaft Corendon Airlines will mit einer Rabattaktion ihre Flugzeuge voll bekommen und ab November Passagiere auch nach Mallorca locken. Es werde Flüge ab 1 Euro plus Steuern geben, kündigte die Airline auf ihrer Homepage an. Corendon fliegt von Hannover, Münster/Osnabrück und Nürnberg auf die Insel.

Als Bedingung nannte die Fluggesellschaft, dass die Buchungen bis zum 8. Oktober vorgenommen werden müssen. Der Rabatt gilt für Flüge zwischen dem 1. November und dem 31. März 2022.

Der Spezialpreis wird den Angaben zufolge nur in einer begrenzten Anzahl von Tickets zum Verkauf angeboten.