Herbstferien: Chaotische Zustände am Berliner Flughafen am Wochenende

Zum Start der Herbstferien in mehreren Bundesländern haben sich an einigen deutschen Flughäfen in Deutschland am Wochenende lange Schlangen gebildet. So war etwa am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) am Samstagmorgen der Andrang vor den Schaltern ungewöhnlich groß. Videos in den sozialen Medien zeigten wartende Menschen quer durch die Check-in-Hallen. Auch in Frankfurt und Hamburg war viel los in Nordrhein-Westfalen gab es keine Probleme.

Laut dem Sender rbb berichteten Reisende in Berlin von chaotischen Zuständen. Mehrere Menschen schrieben demnach auf sozialen Netzwerken, dass sie wegen des massiven Andrangs vor den Abfertigungsschaltern ihre Flieger verpassen würden. Auch fehlende Informationen wurden beklagt.

Grund für die langen Warteschlangen waren demnach Engpässe an den Check-ins. In Corona-Zeiten würden die Abläufe deutlich länger dauern, beispielsweise wegen der Kontrolle von Impfpässen. Der Flughafensprecher appellierte an Reisende: "Seien Sie zwei Stunden eher da." Beim Check-in sollten Urlauber ihre Papiere und den Impfausweis sofort griffbereit haben, um die Wartezeiten kurzzuhalten.

Ähnlich äußerte sich der Betreiber des Frankfurter Flughafens, Fraport. Er empfahl wegen der vielen Corona-Sonderregelungen eine sorgfältige Reisevorbereitung und alle erforderlichen Dokumente "jederzeit griffbereit zu halten". Auch der Frankfurter Flughafen verzeichnete zum Start der Herbstferien in Hessen einen großen Andrang. Die Terminals seien gut gefüllt, es könne punktuell zu Wartezeiten kommen, sagte ein Sprecher.

Am Flughafen in Hamburg - hier haben die Ferien bereits früher begonnen – war es dem offiziellen Stadtportal www.hamburg.de zufolge am Samstagmorgen ebenfalls zeitweise zu Schlangen beim Check-in gekommen. Einer Sprecherin des Flughafens zufolge ballt sich die Zahl der Flugreisenden in den Herbstferien am frühen Morgen und am Wochenende in wenigen Stunden. Dies löse sich jedoch anschließend schnell wieder auf. Mit Passagierzahlen von ungefähr 30.000 Menschen pro Tag erlebe der Flughafen an den Herbstferien-Wochenenden den stärksten Andrang seit Beginn der Pandemie.

Am Flughafen Köln/Bonn lief der Start in die Ferien in Nordrhein-Westfalen einem Sprecher zufolge hingegen ohne größere Probleme ab, an den Gepäckbändern mussten Passagiere jedoch nach Medienberichten zeitweise länger warten. Vom Düsseldorfer Airport wurden keine größeren Probleme gemeldet.