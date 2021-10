Schlangen im Düsseldorf-Airport: Chef von Sicherheitsfirma entlassen

Nach den zeitweise chaotischen Zuständen am Düsseldorfer Flughafen bei der Abfertigung auch von Mallorca-Fluggästen an den Sicherheitskontrollen in den vergangenen Wochen hat sich das zuständige Unternehmen DWS nach Informationen des Fachportals www.airliners.de von seinem Geschäftsführe rund dem Niederlassungsleiter getrennt.

In einem Schreiben der Firma heißt es den Angaben zufolge: "Beide werden das Unternehmen verlassen und sich anderen Herausforderungen stellen". Man werde den Standort Düsseldorf einer umfangreichen Reorganisation unterziehen.

DSW führt seit Juni 2020 im Auftrag der Bundespolizei die Fluggastkontrolle am Düsseldorfer Flughafen durch. Es hatte das Sicherheitsunternehmen Kötter abgelöst, das ebenfalls öffentlich massiv kritisiert worden war.

Die Komplikationen führten in der Abflughalle immer wieder zu langen Warteschlangen von Fluggästen. Nach Problemen zu Ferienbeginn kam es auch am Dienstagvormittag zu langen Wartezeiten, sie lagen zeitweise bei weit mehr als 40 Minuten.