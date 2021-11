Condor fliegt bald von Nürnberg, Friedrichshafen und Wien nach Mallorca

Die deutsche Fluggesellschaft Condor fliegt von Sommer 2022 an auch von Nürnberg, Friedrichshafen und Wien nach Mallorca. Das teilt das Unternehmen auf seiner Homepage mit.

Insgesamt steuert Condor die Insel 125 Mal wöchentlich an. Von Nürnberg aus geht es einmal täglich nach Mallorca, von Friedrichshafen immer am Dienstag, Donnerstag sowie Samstag. Die Verbindung Wien-Mallorca steht Montag, Mittwoch, Freitag und Sonntag im Programm.

Weitere Abflugorte in Deutschland sind Düsseldorf, Frankfurt, München, Hamburg, Stuttgart, Leizig/Halle sowie Zürich. Nach eigenen Angaben fliegt Condor von Sommer 2022 an so häufig wie nie nach Mallorca.

Ralf Teckentrup, CEO von Condor, sagt: „Der Nachholbedarf nach Urlaubsreisen wird im kommenden Sommer riesig sein. Mit der deutlich erhöhten Flugfrequenz reagieren wir auf die starke Nachfrage von Reiseveranstaltern, Reisebüros sowie Individualreisenden und bieten mehr Verbindungen nach Mallorca an als je zuvor.“