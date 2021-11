Neue App: Flughafen-Shops gehen online

Der Betreiber des Flughafens auf Mallorca, Aena, bietet ab Dezember eine App an, mit der Kunden Produkte aus den Airport-Geschäften kaufen können. Die Anwendung heißt "Shop to fly" und geht an allen spanischen Flughäfen an den Start.

Die Verkaufsdirektorin von Aena, María José Cuenda, sagte: "Wir bieten mit der App die Produkte an, die die Menschen aus den Duty-Free-Shops kennen." Ziel des halbstaatlichen Unternehmens ist, dass sich neue Marken in den Geschäften etablieren.

"Shop to fly" wird für die Geschäfte der 47 Flughäfen verfügbar sein. Den Verkauf für Mallorca zu digitalisieren lohne sich besonders, weil ihn viele ausländische Urlauber passierten, heißt es von Aena. Umfragen zufolge haben 81 Prozent der Menschen in Spanien in diesem Jahr bereits einmal online eingekauft.