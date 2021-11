18.000 Menschen mehr nutzen Flughafen-Überlandbus

Rund 18.000 Menschen mehr haben in der abgelaufenen Sommersaison den Flughafen-Überlandbus auf Mallorca genutzt. Wie das Verkehrsdezernat der Balearen-Regierung mitteilt, waren in diesem Jahr knapp 230.000 Passagiere mit den rot-gelben Fahrzeugen von und zum Airport unterwegs.

Im Vor-Corona-Jahr 2019 bestiegen noch gut 212.000 Menschen die Busse. Das Jahr 2020 geben viele Behörden und Unternehmen meist nicht an, da kurz nach Ausbruch der Corona-Pandemie kaum Urlauber auf die Insel kamen.

Aufgrund der hohen Zahlen dieses Jahres bewertet die Balearen-Regierung den Tib-Bus als Alternative für Urlauber zu Mietwagen und Taxi. Dafür spricht, dass die am stärksten befahrene Strecke die zwischen Flughafen und Can Picafort war, also eine recht lange Fahrt. Das entspricht einem Plus von 35,4 Prozent auf diesem Weg.

Insgesamt gibt es während der Sommersaison vier Linien: Die A 42 bis Cala Bona über Porto Cristo, S'Illot, Sa Coma und Cala Millor, die A32 bis Can Picafort über Playa d'Alcúdia, Port d'Alcúdia und Playa de Muro, die A11 nach Camp de Mar über Santa Ponça, Costa de la Calma und Peguera und die A12 bis Magaluf über Costa d'en Blanes, Son Caliu und Palmanova.