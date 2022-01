Hotels auf Mallorca locken spanische Touristen mit Rabattaktionen von bis zu 45 Prozent

Große und mittelgroße Hotelketten auf Mallorca wollen für den kommenden Sommer vor allem spanische Touristen mit Rabattaktionen von bis zu 45 Prozent locken. Dabei geht es um touristische Unterkünfte der Hotel-Konzerne Meliá, Iberostar, Riu oder Barceló.

Neben den spanischen Touristen soll vor allem auch der deutsche und britische Reisemarkt angesprochen werden. Die meisten Rabattaktionen, die zwischen 30 und 45 Prozent betragen können, werden voraussichtlich im März aktiviert.

Zudem planen diverse Fluggesellschaften wie Air Europa, Ryanair, Iberia Express und Vueling ebenfalls entsprechende Sparpreise anzubieten.

Nach Angaben des Präsidenten der Hotelvereinigung in Palma und Cala Major, Javier Vich, lief die touristische Saison 2021 besser als erwartet. Für die kommenden Sommermonate wird trotz Corona-Pandemie mit einer noch stärkeren Saison gerechnet, so Vich. In den nächsten Wochen werde das Reservierungsverhalten eine Tendenz erahnen lassen, so der Hotel-Präsident weiter.