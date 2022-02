Lufthansa will im Sommer wieder Jumbos nach Mallorca einsetzen

Wie im Sommer des vergangenen Jahres will Lufthansa auch in dieser Saison wieder mit Jumbo-Jets nach Mallorca fliegen. Das bestätigte das Unternehmen am Sonntag (13. Februar) gegenüber dem Spezial-Internetauftritt "Aerotelegraph". An welchen Tagen geflogen werden soll und mit welcher der beiden 747-Varianten, ist allerdings noch unklar. Momentan fliegen Maschinen vom Typ Airbus A320 und A321 auf der Strecke zwischen Frankfurt und Palma.

Zuletzt hatte die Fluggesellschaft an wenigen Tagen im Juli und August 2021 Großraum-Flugzeuge vom Typ Boeing 747-8 nach Mallorca eingesetzt. Damals wurden nur Tickets für die Econom-y und die Business-Class verkauft.

Außerdem wurde letztes Jahr zu Ferienbeginn einmal im Jahr ein Airbus A350-900 ab München nach Mallorca geschickt. Ob das Airbus-Langstreckenflugzeug auch dieses Jahr wieder auf die Insel fliegt, ist aber noch nicht bestätigt.

Hintergrund der Pläne von Lufthansa ist ein derzeit enorm intensives Buchungsverhalten potenzieller Urlauber, deren Sehnsucht nach Sonne und Strand wegen der Pandemie größer denn je ist.