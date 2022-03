Das sagt der Mega-Park-Chef zu den neuen Regeln in Playa-Lokalen

Der Chef des Mega-Parks, Carlos Lucio, sieht in dem vom Nachtlokalverband "Abone" für Ballermann-Lokale festgelegten Dresscode und in anderen Maßnahmen einen Versuch, das lädierte Niveau der Urlaubergegend nachhaltig zu heben. Man arbeite in dieser Hinsicht eng mit Hoteliers zusammen, die ebenfalls nicht mehr allzu vulgäre Exzesse zwischen Can Pastilla und Arenal sehen wollen, sagte der Manager gegenüber MM.

Es gehe nicht darum, Partygäste zu verpflichten, mit Anzug und Krawatte zu kommen, so Lucio weiter. Wichtig sei, das Vulgäre und Schmutzige wegzubekommen. "Was meine zwölfjährige Tochter nicht sehen sollte, gehört hier nicht hin", sagte der Manager. Wer sich also – wie das vor Corona nicht unüblich war – einen aus dem Film Borat bekannten Männereinteiler oder ein Peniskostüm anziehe, dürfe den Mega-Park nicht betreten.

Lustige Verkleidungen wie etwa als Gladiator würden allerdings weiter akzeptiert, so Lucio. Auch Junggesellenabschiede, bei denen niemand allzu sehr aus der Rolle falle, werde man im Mega-Park weiter zur Kenntnis nehmen.

Zu den Lokalen, die sich zu dem ethischen Regelwerk verpflichtet hatten, das auch Nazisymbolik geißelt, gehören neben dem Mega-Park andere traditionell mehrheitlich von deutschen Touristen aufgesuchte wie folgende: Bamboleo, Rutschbahn, Showarena, Bierkönig, Las Palmeras, Oberbayern und Bolero.

Nach zwei Jahren wird der Mega-Park am 7. April erstmals wieder öffnen. Pandemiebedingt war der Partytempel in den Jahren 2020 und 2021 geschlossen. Derzeit werden intensiv neue Mitarbeiter gesucht.