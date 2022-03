Hotelkonzern Meliá Hotels International lockt mit Rabattangeboten bis zu 40 Prozent

Der Hotelkonzern Meliá Hotels International lockt derzeit Urlauber mit Preisnachlässen bis zu 40 Prozent. Das hatte das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Unter dem Namen "Wonder Week" bietet Meliá Hotels International eine Woche spezielle Buchungsangebote an.

Die Rabattaktion umfasst eine Auswahl von mehr als 250 Hotels weltweit. Diese gilt für Reisen bis Ende des Jahres samt kostenloser Stornierung. Zu den Hotels, die an der Kampagne teilnehmen, gehören unter anderem auch das Hotel Gran Meliá Palacio de Isora (Teneriffa), Meliá Zahara Atlanterra (Cádiz), Meliá Atlántico Isla Canela (Huelva), Sol Príncipe (Málaga) und Meliá Alicante.

Die Reisen sind über die Webseite melia.com, diverse Reisebüros sowie über die App des Unternehmens buchbar. Darüber hinaus können Reisebüros und Unternehmen bis zum 21. März 2022 über MeliáPro zusätzliche Rabatte in Anspruch nehmen.