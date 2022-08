Auf den Flughäfen von Mallorca und den Nachbarinseln werden an diesem Samstag mehr Maschinen als im Vor-Corona-Jahr 2019 abgefertigt. Das geht aus aktuellen Zahlen des Flughafenbetreibers Aena hervor.

Insgesamt starten und landen an den Balearen-Flughäfen 1689 Maschinen, das entspricht 53 mehr als 2019. Allein an Palmas Flughafen Son Sant Joan werden an diesem Samstag 1033 Flieger abgefertigt. Dabei handelt es sich bei 817 um internationale und bei 216 um nationale Flüge.

Auf dem Flughafen Ibiza werden für den gesamten Samstag insgesamt 447 Flugbewegungen erwartet, davon 318 internationale und 129 inländische Maschinen.

Der Flughafen Mahón auf Menorca fertigt an diesem Samstag 209 Flugverbindungen ab, davon 120 internationale und 89 nationale.

Insgesamt sind an diesem Wochenende auf den balearischen Flughäfen 4704 Flugbewegungen geplant, 107 mehr als an den gleichen Tagen im Jahr 2019.