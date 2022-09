Wer an der Strandpromenade von Es Repic in Port de Sóller entlangschlendert, dem fällt das im Januar eröffnete Hotel Pure Salt Port de Sóller schon von weitem ins Auge. Das mittelgroße Gebäude passt sich ideal in die mediterrane Kulisse ein. Von der geräumigen Restaurantterrasse aus hat man einen Blick über die gesamte Bucht des Küstenorts, in der sich vor allem in den Sommermonaten zahlreiche Yachten tummeln.

Die touristische Unterkunft befindet sich nur wenige Meter vom beliebten Strandabschnitt Platja d’en Repic entfernt. Im Hintergrund erstreckt sich die Bergkette des Tramuntana-Gebirges. „Hier können unsere Gäste den Tag gut ausklingen lassen”, sagt Marketing- und Verkaufsleiter Miguel Amengual Delgado. Die Familie des in Pollença aufgewachsenen Mallorquiners ist schon seit Jahrzehnten in der Hotelbranche auf der Insel tätig. Die Marke Pure Salt Luxury Hotels entstand 2014 als Weiterentwicklung des Unternehmens der Familie Amengual, die seit mehr als 30 Jahren an der Spitze der Mac Hotels Group steht. Miguel Amengual unterstützt den Betrieb bereits seit 17 Jahren. „Ich wollte schon immer in der Hotelbranche arbeiten. Der Markt ist dynamisch und man lernt immer etwas Neues dazu”, sagt er. Die neue Herberge in Port de Sóller ist das jüngste Projekt der Hotelkette. Der Komplex wurde im Januar dieses Jahres erworben, seit November 2019 hatte das Gebäude leergestanden. Zuvor befand sich dort das Hotel Sóller Bay der katalanischen Hotelkette Ona Hotels. Nach einer umfangreichen Renovierung werden dort seit Februar Gäste empfangen. Insgesamt verfügt das Resort über 90 Zimmer, ein Restaurant mit Außenterrasse, Swimmingpool samt Meerblick sowie einen Spa- und Fitnessbereich. Das Hotel wird vor allem von Wanderern und jungen Paaren gebucht. Kinder sind aufgrund der Bettenkapazität erst ab dem 14. Lebensjahr gestattet. Amengual ist mit der Entwicklung des neuen Standorts zufrieden. „Die erste Saison ist bisher sehr gut verlaufen. Wir sind jetzt auf die Nebensaison gespannt.” Aus gastronomischer Sicht setzt man in Port de Sóller vor allem auf lokale Produkte. So stehen unter anderem mediterrane Gerichte mit fangfrischem Fisch und saisonalem Obst und Gemüse auf der Speisekarte. Zum Abendessen wird dem Gast ein täglich wechselndes Drei-Gänge-Menü serviert, morgens gibt es ein Frühstücksbuffet mit regionalen Produkten. Das Hotel in Port de Sóller wurde im Januar dieses Jahres eröffnet (links im Bild). Ähnliche Nachrichten Mallorca-Hotelunternehmer setzt auf den Wandel Mit Luxus-Hotels gegen das Ballermann-Image Mit der Eröffnung des Hotels in Port de Sóller verfügt Pure Salt Hotels mittlerweile über drei Häuser auf der Insel. Zudem gibt es fünf weitere Unterkünfte, die unter der Marke Mac Hotels Group laufen. „Wir zählen mit allen Hotels auf dem Archipel und dem spanischen Festland 1850 Betten.” Als erstes Hotel wurde das Vier-Sterne-Hotel Pure Salt Garonda an der Playa de Palma eröffnet. Danach folgte das Fünf-Sterne-Luxushotel Pure Salt Port Adriano. Auch auf dem spanischen Festland, im andalusischen Málaga gibt es ein Hotel, ein weiteres soll im Oktober in Saragossa eröffnet werden. Jedes Haus verfolgt dabei ein spezielles Konzept und ist auf eine bestimmte Klientel ausgerichtet. „Unsere Unterkunft an der Playa de Palma beherbergt vor allem jüngeres Publikum. Das Pure Salt Port Adriano ist unser exklusivstes Haus und wird hauptsächlich von Gästen aus der Nautikbranche frequentiert.” Vor allem der Luxustourismus boomt in diesem Jahr auf Mallorca. Miguel Amengual Delgado ist von dieser Entwicklung nicht überrascht. „Das Angebot im Luxussektor auf der Insel ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Das gilt für alle Branchen, egal ob Tourismus, Nautik, Immobilien oder Gastronomie”, so der Experte. Amengual Delgado und seiner Familie ist allerdings wichtig, für jeden Geldbeutel die passende Unterkunft zu schaffen. „Das ist ja das Besondere an der Insel. Je nach Region und individuellem Bedürfnis ist auf Mallorca jede Art von Tourismus möglich. Egal ob mit seinem Partner, Familie oder Freunden. Mallorca hat so viel zu bieten.” In Zukunft will die Familie noch weitere Hotels auf den Balearen errichten. Konkrete Pläne liegen derzeit allerdings noch nicht vor.