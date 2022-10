Schon in wenigen Monaten soll in Palma de Mallorca ein neues Stadthotel eröffnet werden. Das fast fertige Gebäude, das an der Plaza Madrid liegt, gehört der Kette JS Hotels. Wie das Unternehmen mitteilte, wird noch nach einem Namen für die Herberge Ausschau gehalten.

Das neue Hotel soll vier Sterne bekommen und 112 Betten in 56 Zimmern haben. Die Unternehmensleitung hofft vor allem auf Geschäftsreisende als Gäste. An Wochenenden wünscht man ich auch Städtereisende. Gebaut wird das neue Hotel von einer katalanischen Firma. Mit der Eröffnung wird Anfang 2023 gerechnet. Bei der neuen Unterkunft handelt es sich nicht um ein Boutique-Hotel, von denen es im Zentrum mehrere gibt. Klassische Stadthotels für Geschäftsreisende sind dagegen dünn gesät. Die Plaza Madrid befindet sich außerhalb des historischen Zentrums neben dem höchsten Wohngebäude der Stadt. Die Gegend gilt nicht als vornehm, aber auch nicht als verkommen. Zum Zentrum sind es zehn bis 15 Gehminuten, auch Bushaltestellen gibt es in der Nähe.