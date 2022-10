Auch an diesem Wochenende verzeichnet Mallorcas Flughafen Son Sant Joan insgesamt 2503 Linienflüge, - Ankünfte und Abflüge gleichermaßen mit einberechnet. Die Reiseveranstalter sagen, dass diese Zahlen im Oktober durchaus mit denen der Jahre vor der Pandemie vergleichbar sind.

Die Hotelbetreiber geben für diesen Monat eine durchschnittliche Auslastung von bis zu 75 Prozent an, und gehen von einem ähnlichen Trend auch für die erste Novemberwoche aus.

Diese spätsaisonale Nachfrage hängt mit den Schulferien in den verschiedenen Ländern zusammen. In Deutschland haben die Herbstferien, je nach Bundesland, bereits begonnen. Im Vereinigten Königreich hingegen starten sie erst am 24. Oktober, wohingegen sie in Schweden ab dem 31. Oktober losgehen.

Der mallorquinische Hotelierverband hat noch keine Angaben darüber gemacht, wie viele Hotels über die erste Novemberwoche hinaus geöffnet bleiben, aber die Zahl wird wohl geringer ausfallen.

In Valencia, einer anderen wichtigen Urlaubsregion in Spanien, haben die Hoteliers angekündigt, dass bis zu 90 Prozent der Hotels den ganzen Winter über geöffnet sein werden.