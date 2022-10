Die Schweizer Hotelkette Universal, die auf Mallorca 17 Strandhotels betreibt, hat mit einem großen Gala-Diner für ihre rund 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Event-Restaurant Son Amar das 75-jährige Bestehen des Unternehmens gefeiert. "Wir sind stolz, wenn wir Rückschau halten, aber wir blicken auch positiv und mit Zuversicht in die Zukunft", sagte Universal-CEO Yannik Erhart am Sonntagabend vor einer jubelnden Belegschaft und einigen geladenen Ehrengästen.

Nach seinen Worten hat das Unternehmen in den vergangenen Jahrzehnten die Einnahmen stets in Innovationen investiert und so den Hotelbestand regelmäßig modernisiert und erneuert, etwa im Bereich Energieeffizienz und Umweltschutz. Innovation sei immer Thema, heute sei das Thema insbesondere Nachhaltigkeit.

"Wir stehen für Innovation und Kontinuität", betonte Erhart, der in dritter Generation dem Unternehmen vorsteht. Ziel sei immer, mit der Zeit zu gehen, Trends rechtzeitig zu erkennen und stets bestmögliche Qualität zu bieten. An neuen Vorhaben, die jetzt in der Winterpause angepackt werden, nannte Yannik Erhart die Umwandlung des Hotels Don Leon in Colònia de Sant Jordi in ein Fünf-Sterne-Haus samt Spa sowie die Eröffnung des ersten Universal-Hotels auf Formentera.

Der balearische Tourismusminister Iago Negueruela, würdigte das langjährige Bestehen der Firma. "Wir sind stolz darauf, dass Sie hier bei uns sind", sagte der Politiker. Die Geschichte von Universal sei charakteristisch für die Geschichte des Tourismus auf Mallorca, so Negueruela.

Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg hatte der Schweizer Militärpilot und frisch promovierte Politologe Alfred Erhart eine Firma für Flugreisen gegründet. Bereits wenige Jahre später errichtete der Unternehmer in Eigenregie die ersten Hotels auf Mallorca, in denen Urlauber aus der Schweiz neben Sonne, Strand und Meer auch hochwertige Standards vorfanden, wie sie sie aus ihrer Heimat zu schätzen wussten.

Der Präsident der Universalgruppe und Sohn des Firmengründers, Philippe Erhart, ließ in seiner Rede Erinnerungen an die Aufbauphase des Unternehmens Revue passieren. Etwa an die Zeit, als Bikinis in Franco-Spanien noch verboten waren, Alfred Erhart aber eines der neuen Hotels auf den Namen Bikini taufen lassen wollte. Der Priester, der die Einweihung vornehmen sollte, weigerte sich wegen des anzüglichen Namens. "Aber was hast du für schmutzige Gedanken?", soll Alfred Erhart dem Geistlichen vorgehalten haben. "Das Haus wird nicht nach dem Badeanzug benannt, sondern nach dem Bikini-Atoll in der Südsee!"

Nach seinen Worten hat Universal seit 1956 mehr als neun Millionen Urlauber in seinen Mallorca-Hotels gezählt. Vielen von ihnen, insbesondere in den ersten Jahrzehnten, waren Schweizer.

Philippe und Yannik Erhart dankten den Mitarbeitern für ihr Engagement und ihrer Treue zum Unternehmen. "Ihr seid unser wichtiges Kapital! Ohne Euch wäre dieser Erfolg nicht möglich gewesen", sagte Philippe Erhart. Von jedem der Universal-Hotels wurden während der Gala Langzeitmitarbeiter ausgezeichnet. In Einzelfällen gab es Beschäftige, die der Firma seit mehr als 40 Jahren angehören. Immer wieder begleitete tosender Applaus die Prämierung. Nach der Gala wurde noch bis tief in die Nacht getanzt und gefeiert. Universal, so ein Teilnehmer, sei ein Schweizer Unternehmen, "aber mit einem spanischem Herzen".