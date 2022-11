Die Vereinigung der Kettenhotels auf Mallorca und den Nachbarinseln namens ACH hat entschlüsselt, welcher Mitgliedskonzern die meisten Betten und die meisten Häuser unterhält. Einer Statistik zufolge handelt es sich bei den Betten um den US-Konzern Hyatt, der auf den Inseln unter der Marke AMResorts in Erscheinung tritt und auch Häuser der Marken Alua und Secrets managt. Das Unternehmen wartet mit genau 9379 auf.

Was die Häuser anbelangt, so belegt AMResorts aber lediglich Platz 2 mit 31 Komplexen. Hier liegt die Kette Grupotel Hotels & Resorts ganz vorn. Diese verfügt über 35 Herbergen und 7097 Betten, Rang 2 auf der Liste. Bei den Hotels rangiert HM Hotels mit 21 auf Rang 3, bei den Betten jedoch mit 2489 auf Platz 7. Die weiteren Betten-Könige sind Iberostar (Platz 3, 4633), Hipotels (4027, Platz 4), Protur Hotels (3635, Platz 5) und Zafiro Hotels (3300, Platz 6).

Was die Rangliste der Hotelbauten angeht, so setzt sie sich wie folgt fort: Hipotels (19/Platz 4), Iberostar (18/Platz 5), Protur und Universal Beach Hotels (17/Platz 6), THB (14/Platz 7) und BQ und Zafiro Hotels (12/Platz 8). Insgesamt gehören dem ACH-Verband 270 Hotels auf den Balearen an, die über 57.637 Betten verfügen.

Dem Verband gehören jedoch bedeutende Ketten nicht an, darunter Hotels Globales mit 35 Häusern – so viele wie ACH-Spitzenreiter Grupotel – und der allseits bekannte Meliá-Konzern mit 29. Weitere Hotels gehören zwar zur Organisation "Fehm", aber nicht zur ACH. Insgesamt gibt es auf den Balearen 835 Hotels, davon allein auf Mallorca 651.