Das Hotel Es Princep in Palma ist im Rahmen des Condé-Nast-Johansens-Awards mit dem Preis für den besten Service ausgezeichnet worden. Übergeben wurde der Award am Dienstag im Hotel Kimpton Fitzroy in London. Isabel Mairata, Besitzerin des Es Princep-Hotels, war persönlich vor Ort, um den Preis entgegenzunehmen. Die Übergabe der bei Hoteliers höchst angesehenen Auszeichnung fiel mit dem 40-jährigen Geburtstag der Zeitschrift Condé-Nast-Traveler sowie der Tourismusmesse World Travel Market (WTM) zusammen.

Eröffnet worden war die Fünf-Sterne-Unterkunft Es Princep, die sich in der historischen Altstadt von Palma befindet, 2018. In dem Hotel ist auch das Restaurant Zaranda untergebracht, das vom Michelin-Sterne-Koch Fernando Perez Arellano geführt wird. Zudem gibt es in dem Gebäudekomplex noch das Restaurant Mura. Das Princep-Hotel verfügt auch über eine großflächige Dachterrasse. Von dort aus hat man einen Blick über die gesamte Bucht von Palma.

Nominiert wurde neben dem Princep auch das Luxushotel "Llorenç Parc de la Mar" im Calatrava-Viertel. Hinzu kamen sieben weitere Hotels in Spanien. Dabei handelte es sich um das "Sotogrande Resort" in Cádiz, das "Royal Hideaway Corales Resort" in Teneriffa, den "Palacio de Atocha by Coolrooms" in Madrid, das "Hotel Botánico The Oriental Spa Garden" auf Teneriffa, das "Castilla Termal Monasterio de Valbuena" in der Autonomieregion Castilla y León, das "Bahía del Duque" auf Teneriffa und den "Palacio de Luces by Coolrooms Manor Hotels" in Asturien.

Die Zeitschrift Condé-Nast-Traveller informiert ihre Leser über Luxusherbergen weltweit. Bei der Preisvergabe wird vor allem auf die Service-, Spa- und Essensqualität geachtet. Erst kürzlich teilte die Zeitschrift mit, dass sich auf Mallorca laut einer neuen Leserbefragung fünf der besten Hotels in Europa befinden. Dazu zählen neben dem Hotel Llorenç Parc de la Mar noch die Unterkünfte Belmond la Residencia in Deià, das Can Bordoy sowie Sant Francesc Singular in Palma und das Castillo Son Claret bei Es Capdellà.