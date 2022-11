Der Flughafen von Palma de Mallorca schreibt weiter Rekordzahlen. Im Oktober nutzten 4,8 Prozent mehr Reisende den Airport Son Sant Joan als im Vergleichszeitraum des Vor-Corona-Jahres 2019. Wie Aena am Freitag per Pressemitteilung bekannt geggeben hat, zählte Mallorcas Flughafen im zehnten Monat des Jahres 3,06 Millionen Flugreisende. Bemerkenswert: Ein Drittel aller Passagiere, nämlich 1,04 Millionen, waren Fluggäste auf Verbindungen von oder nach Deutschland. Fast drei Viertel – die Deutschen mit eingeschlossen – waren Reisende auf internationalen Strecken. Auf innerspanischen Routen flogen 707.000 Passagiere.

Hervoruzheben sind der Schweizer Markt, der um 126.000 Passagiere und damit um gut 15 Prozent zulegen konnte, sowie der französische, der um mehr als 36 Prozent gewachsen ist (Plus 124.000). Blickt man auf das geamte Jahr, so ist festzustellen, dass Mallorca die Fluggastzahlen des Luftverkehrs von vor der Corona-Pandemie wieder zu 96 Prozent erreicht hat. Bis in den Oktober hinein nutzten knapp 27 Millionen Reisende den Flughafen. Zum Vergleich: Damit hat "PMI" in den zehn Monaten dieses Jahres bereits mehr Passagiere abgefertigt als die Airports Düsseldorf, Köln-Bonn oder Hamburg in einem ganzen Jahr (Zahlen von vor der Pandemie). Die Zahl der Flugbewegungen, also der Starts und Landungen, ist in Palma sogar um 1,5 Prozent gewachsen.