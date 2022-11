Auf Mallorca werden im Dezember so viele Kreuzfahrtschiffe Halt machen, wie noch nie zuvor in diesem Jahreszeitraum. Nach Angaben der balearischen Hafenbehörde wird die Inselhauptstadt Palma 18 Schiffe in Empfang nehmen. Beatriz Orejudo, Vertreterin des Arbeitgeberverbands APEAM, bestätigt gegenüber der spanischen MM-Schwesterzeitung Ultima Hora, dass diese Anzahl die vorherigen Prognosen der Branche deutlich übertreffen.

Orejudo betont: "Das Interesse an Palma ist groß, daher die wachsende Nachfrage der internationalen Reedereien, die Anzahl der im Hafen liegenden Kreuzfahrtschiffe zu erhöhen, was sich positiv auf die Wirtschaft der Stadt und der Insel auswirkt." Aufgrund der steigenden Buchungszahlen haben daher auch noch mehr Boutique-Hotels in Palma und Cala Mayor als zuvor geöffnet. Nach Angaben des Präsidenten der Hoteliervereinigung ASPHAMA, Javier Vich, steigt die Bettenauslastung im kommenden Monat bis zu drei Prozent an. Orejudo weist darauf hin, dass die Zunahme der Zwischenstopps im Dezember auch auf das Engagement der Reederei MSC zurückzuführen ist. Das italienische Unternehmen hat zum ersten Mal in ihrem Winterprogramm im Mittelmeer Schiffe in Palma positioniert.

Zu den für Dezember geplanten Schiffen, die in Palma Halt machen, gehören daher die Kreuzfahrtschiffe Costa Smeralda und MSC Bellissima. Beide Oceanliner werden mit wöchentlicher Frequenz den Hafen der Balearenhauptstadt ansteuern. Das erste dieser Schiffe, das von der Schauspielerin Penélope Cruz getauft wurde, ist 337 Meter lang und hat eine Tragfähigkeit von 182.700 Tonnen. Das zweite, getauft von Schauspielerin Sophia Loren, ist 315 Meter lang und 171.598 Tonnen schwer. Ein weiteres Schiff, das sich im kommenden Monat in Palma befinden wird, ist die Aida Blu, die auch in der Silvesternacht auf Mallorca bleiben wird. Die Aida Stella wird den ersten Weihnachtstag in Palma verbringen.

Doch nicht nur die Wirtschaft in Palma profitiert vom Kreuzfahrttourismus. Viele Reisende steuern auch andere beliebte touristische Orte an, wie zum Beispiel Sóller, Valldemossa oder Alcúdia. Laut der aktuellen Buchungsauswertungen kommen die meisten Passagiere aus Deutschland, Großbritannien, Italien und Skandinavien.