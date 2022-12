Die im Tourismusgewerbe tätigen Zimmermädchen werden an der Playa de Palma de Mallorca mit einem eigenen Platz geehrt. Für den späten Donnerstagnachmittag war geplant, den ehemaligen "Parc de la Platja de Palma" durch Oberbürgermeister José Hila (Sozialisten) feierlich in “Parc de les Kellys” umzubenennen. Die in Hotels tätigen Reinigungkräfte werden auf Mallorca traditionell "Kellys" genannt.

Die Zimmermädchen gerieten zuletzt in die Schlagzeilen, als die Regionalregierung beschloss, die Hotelbetreiber zu verpflichten, höhere Betten einzubauen. Dadurch sollen die Mitarbeiterinnen entlastet werden. Viele hatten jahrelang wegen des ständigen Bückens über gesundheitliche Beschwerden geklagt. Die nun erfolgte Umbenennung des Platzes im bei Deutschen beliebten Playa-Viertel Les Meravelles war schon seit Monaten bekannt. Am Anfang des laufenden Jahres hatte es sogar eine Ausstellung im Museum Casal Solleric am Borne-Boulevard in Palma zu Ehren dieser Frauen gegeben. Auf der Insel arbeiten in der Hochsaison zahllose Frauen als Reinigungskräfte in den vielen Hotels. Die Arbeitsbedingungen hatten in der Vergangenheit nicht durchgehend als gut gegolten, Kritik vonseiten der Arbeitnehmerinnen gibt es weiterhin. Auch die Bezahlung war und ist nach wie vor nicht mustergültig.