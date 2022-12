Die für Januar und Februar geplanten Kongresse sowie die Geschäftstreffen und Incentive-Reisen werden sich stärker als erwartet auf die Tourismusbranche auf Mallorca auswirken. Demnach sollen in Palmas Kongresspalast zusätzlich zwei internationale Veranstaltungen stattfinden, die mehr als 20.000 Aufenthalte für die Stadt bedeuten werden. Hinzu kommen weitere 5000 Personen, die durch die übrigen Aktivitäten im Palacio de Congreso in die Inselhauptstadt kommen.

Darunter zählen unter anderem der Kongress für Finanzsoftware, der zwischen dem 8. und 21. Januar mehr als 6000 Hotelübernachtungen generieren wird. Eine weitere bedeutende Veranstaltung ist der Kongress des deutschen Automobilherstellers Mercedes. Nach Angaben des Generaldirektors des von Meliá verwalteten Palacio de Congresos, Ramón Vidal, werden im Rahmen dieses Kongresses etwa 15.000 Personen in der Balearenhauptstadt erwartet.

Vidal rechnet im kommenden Jahr mit einer vollständigen Erholung des Tourismussektor. "Unsere Prognosen für 2023 sind positiv, allerdings haben wir in den vergangenen drei Jahren anlässlich der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs gelernt, dass man mit allem rechnen muss."

Auch auf der IBTM, der Fachmesse für professionellen Tourismus, Incentives, Events, Geschäftsreisen und Kongresse, die in dieser Woche in Barcelona stattfand, fallen die Prognosen für das kommende Jahr sehr positiv aus. Zudem befindet sich Mallorca aufgrund seines gut ausgebauten Flugstreckennetzes und der Infrastruktur in einer führenden Position innerhalb Spaniens, so Vidal.

Der Präsident der Hotelvereinigung von Palma und Cala Mayor, Javier Vich, bestätigt, dass der Einfluss des Kongresssektors die Bettenauslastung in den Stadt- und Boutique-Hotels in Palma um bis zu 8 Prozent erhöht. Vich prognostiziert zudem, dass das erste Quartal 2023 deutlich besser sein wird als 2022.