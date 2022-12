Es duftet nach aufgebrühtem Kaffee und frisch gebackenem Brot, im Hintergrund dudelt das Radio. Spätestens nach dem ersten Schluck des kunstvoll aufgeschäumten Café con leche, sind alle Lebensgeister geweckt. Nach und nach füllt sich die kleine Konditorei Kathys Cake im Carrer de Font i Monteros mit Gästen. Auf der Theke liegen neben frischen Vollkorn- und Buttercroissants Apfelstrudel, Sacher-Torte, Cupcakes und Schokotörtchen aus. Die österreichische Konditorin Katharina Posani hat sich mit der Eröffnung ihrer Cafeteria in Palma einen Lebenstraum erfüllt. Bereits als Kind entdeckte sie ihre Leidenschaft für Backwaren und Süßspeisen. Später absolvierte sie dann eine Konditorlehre bei der K&K Hofzuckerbäckerei L. Heiner in Wien. Alle Köstlichkeiten, die 'Kathy' und ihr Team anbieten, werden täglich frisch zubereitet. Ein Heißgetränk mit Croissant kostet 2,90 Euro, ein Milchkaffee oder Tee mit einem Stück Kuchen schlägt mit 4,40 Euro zu Buche. Wer es zur Mittagszeit lieber etwas deftiger mag, kann zwischen gerösteten Brotscheiben "Tostadas" belegt mit Avocado, Tomate, Lachs, Frischkäse, Spinat, Hummus und roter Beete oder belegten Brötchen zum Beispiel mit Ziegenkäse, karamellisierten Zwiebeln, Spinat, Avocado und Nüssen wählen. Passend zur Weihnachtszeit können auch diverse Geschenkkörbe mit süßen Spezialitäten käuflich erworben werden.

Nur wenige Meter vom Paseo Mallorca entfernt befindet sich das Café Bacan. Das Lokal auf dem Carrer del Baró de Santa Maria del Sepulcre zeichnet sich durch eine kleine aber feine Speisekarte in einem gemütlichen Ambiente aus. Der Gast kann es sich entweder im Inneren des Cafés oder auf der wohnlichen Außenterrasse bequem machen. Neben verschiedenen Kaffeespezialitäten, selbstgebackenem Bananenbrot und fruchtigen Smoothies, bietet das Bistro unter anderem pochierte Eier nach türkischer Art in einer Joghurt-Zitronen-Dillsauce (wahlweise auch mit mallorquinischer Sobrassada-Wurst), Pancakes mit Speck und Ahornsirup sowie eine Hummus-Bowl mit Pilzen, Quinoa, Avocado, Salat und selbstgebackenem Brot. Vor zwei Jahren eröffnete die Familie des Chilenen Cristobal Vasquez das Café. "Das Wort 'bacan' stammt aus dem chilenischen Dialekt und bedeutet so viel wie 'cool'", erklärt der Südamerikaner.

In dem Traditionslokal Ca’n Joan de s’Aigo fühlt man sich in frühere Zeiten versetzt. (Fotos: P. Lozano)

Das La Molienda Bisbe liegt auf der Ecke des Carrer del Bisbe Campins und ist gleichermaßen bei Studenten, Anwohnern und Urlaubern beliebt. Das Café, das im Inneren an ein gemütliches Esszimmer erinnert, wird von einigen Gästen zum Büro umfunktioniert: Das Tippen auf der Laptop-Tastatur und das Aufschäumen von Pflanzen- oder Kuhmilch gehören damit zur typischen Geräuschkulisse. Neben zahlreichen Kaffee-Variationen gibt es in dem Lokal Backwaren, zum Beispiel Zimtschnecken, Karottenkuchen, Matcha-Birne-Kuchen und kleine Snacks für zwischendurch wie Bowls, Sandwiches und Burger. Zudem bietet das La Molienda täglich wechselnde Suppengerichte samt "Tostada" für knapp 9,50 Euro. Aufgrund des erfolgreichen Konzepts gibt es in Palma mittlerweile noch zwei weitere Filialen.

Das Olula Café ist der ideale Ort zum Abschalten und bietet dabei auch noch gesunde Snacks.

Das Olula Café auf dem Carrer de Santiago Rusiñol, in der Nähe der Ramblas, ist eine weitere Adresse in der Inselhauptstadt. Das besonders zur Frühstückszeit gut besuchte, im Vintage-Stil eingerichtete Lokal bietet unter anderem kleinere Snacks wie gegrillten Avocado-Toast mit im Wok geschmortem Gemüse und veganer Backware. Zur Mittagszeit gibt es zudem wechselnde Menüs. Dabei stehen zum Beispiel indisches Linsencurry, Reis mit Fisch und Meeresfrüchten oder gefüllte Auberginen mit Burrata und Pesto auf der Speisekarte.

Winterlich gestylte Cupcakes mit Buttercreme und süßer Dekoration sind eine der kulinarischen Spezialitäten, die der Gast in der österreichischen Konditorei Kathys Cake in Palmas Innenstadt probieren kann.

Wer es nun doch traditionell mallorquinisch mag, ist im Ca’n Joan de s’Aigo bestens aufgehoben. Das Café weist eine lange Historie auf. Ursprünglich war es einer der ersten Eishersteller auf Mallorca und ältesten Chocolatiers Europas. Das Lokal auf der Carrer de Can Sanç ist noch heute für seine heiße Schokolade bekannt. Dazu empfiehlt es sich, das traditionelle Inselgebäck zu probieren. Dazu zählen neben der Schmalzschnecke Ensaimada auch Robiols (Teigtaschen), Crespells (Kekse) und Coques (knuspriges Brot belegt mit Paprika und Zwiebeln).