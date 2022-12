Die Deutschen buchen bereits jetzt fleißig Urlaubspakete für den Sommer, auch für Mallorca. Das teilte der Reisekonzern TUI am Montag mit. Allerdings kommen dabei andere Regionen als die Balearen inzwischen auf Touren: Antalya in der Türkei ziehe momentan an Mallorca vorbei, so das Unternehmen. Hier stünden mehr All-inclusive-Hotels. Auch Ägypten sei deswegen bei den sicherheitsfixierten Bundesbürgern, die zunehmend kein Risiko beim Geld ausgeben machen wollen, sehr beliebt.

Auf einer Liste für die Sommerferienmonate Juli und August liegt Mallorca hinter der Türkei auf Platz 2 und vor den griechischen Inseln Kreta, Rhodos und Kos. Zypern ist den Angaben zufolge bereits doppelt so stark wie im vergangenen Sommer, und auch der tunesische Mittelmeerort Djerba kommt zurück. Die Angebotspalette im Mittelmeerraum wird nach der Corona-Pandemie immer größer, der Konkurrenzdruck auf Mallorca wird zunehmend stärker. Dass die Insel ins Hintertreffen gerät, könnte auch daran liegen, dass die Preise für Hotels, aber auch für Dienstleistungen wie Mietwagen im vergangenen Sommer ungewöhnlich stark angestiegen waren. Mallorca war schon während der Corona-Zeiten, als woanders noch härtere Restriktionen galten, im Tourismus vorgeprescht. Jetzt, da es im Mittelmeerraum keinen Staat mit Einschränkungen mehr gibt, dürften sich durch hohe Energiekosten in ihren Heimatländern gebeutelten Urlauber vor allem an den Preisen orientieren, denn Sonnentage gibt es im östlichen der Region in etwa genauso viele im Sommer wie auf Mallorca.