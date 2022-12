Der Fremdenverkehrsverband Fomento del Turismo, gegründet im Jahre 1905, hat bei seiner jährlichen Galaveranstaltung unter anderem zwei renommierte Hotels auf Mallorca geehrt, die in diesem Jahr Jubiläen feiern konnten: Es sind dies das Fünf-Sterne-Haus Nixe Palace in Cala Major in Palma sowie das 1947 eröffnete Hotel Cala Fornells in der gleichnamigen Bucht bei Peguera im Südwesten der Insel. Beide Häuser erhielten jeweils ein Ehrendipolm des renommierten Fremdenverkehrsverbandes.

Das Hotel Nixe Palace in Cala Major weist fünf Sterne aus.

Das Vier-Sterne-Hotel Cala Fornells hat in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen feiern können. Das Nixe Palace nahm seinen Betrieb vor 65 Jahren auf, hinzukommt, dass es seit 25 Jahren im Besitz der Eigentümerfamilie Santos ist, die das ehemalige Strandhotel zu einer ganzjährig geöffneten Luxusunterkunft modernisierte.

Ein weiteres Ehrendiplom gab es für die originalgetreue Renovierung des Jugendstil-Hauses Can Forteza-Rey. Das historische Gebäude unweit der Plaça Major in Palma zählt mit seiner eindrucksvollen Fassade zu den meistfotografierten Bauwerken der Stadt.

Jugendstil-Erker am Stadthaus Can Forteza-Rey in Palma.

Die Goldmedaillen des Fomento für Verdienste um die Tourismuswirtschaft der Insel und zur Steigerung der Qualität wurden in diesem Jahr an drei herausragende Vertreter der Branche vergeben. Es sind dies Juan Vilanona Cifre, der Jahrzehnte als Barman im Grupotel Molins Cocktails zubereitete. Eine posthume Auszeichnung ging an María Fullana, die verstorbene Inhaberin des Hotels Ciutat Jardí in Palma. Das 1921 gegründete Haus unweit des beliebten Meeresviertels El Molinar in Palma ist unter anderem für seine architektonischen Elemente im Art-déco-Stil bekannt.

Geehrt wurde last but not least Martí Xamena, langjähriger Inhaber und Betreiber des Hotels Bon Sol in Illetas im Gemeindegebiet von Calvià. Xamena ließ die Vergangenheit Revue passieren und beschrieb unter anderem das frühe Engagement seines Unternehmens in Sachen Umweltschutz. So hatte das Hotel Bon Sol als Klimakompensation für den CO2-Ausstoß seines Betriebes und für die Flüge seiner Hotelgäste verödete Gebiete in Costa Rica nachhaltig aufforsten lassen. Seitdem seien dort 220.000 Bäume gepflanzt worden, sagte Xamena.

Erinnerungsfoto mit allen Preisträgern sowie Fomento-Vizepräsident Bartomeu Servera (3.v.l.) und dem balearischen Tourismusminister Iago Negueruela (2.v.r.).

Rund 100 Anwesende waren am Montagabend zu der Veranstaltung am Sitz der Caixa-Stiftung im ehemaligen Gran Hotel in Palma zusammengekommen, unter ihnen der balearische Tourismusminister Iago Negueruela und die am selben Tag neuernannte Generaldirektorin der Behörde, Isabel Vidal. Fomento-Vizepräsident Bartomeu Servera betonte die Bedeutung des Tourismus für die Wirtschaft der Insel. Ohne die „Industrie des Fremdenverkehrs“ habe zuvor auf der Insel Armut geherrscht. Es gelte, in der ständigen Anstrengung zur Qualitätssteigerung der touristischen Angebote in allen Kategorien nicht nachzulassen.

Zuvor hatte Servera eine Schweigeminute für den kürzlich verstorbenen, ehemaligen Fomento-Präsidenten und Hotelier Miquel Vicens halten lassen. Vicens war im Jahre 2005 maßgeblich verantwortlich gewesen für die Ausrichtung der denkwürdigen Festakte und Veranstaltungen zum 100-jährigen Bestehen des Fremdenverkehrsverbandes.