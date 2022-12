Der vorweihnachtliche Shoppingtourismus von Deutschen im Zentrum von Palma de Mallorca läuft dieser Tage auf Hochtouren. Sowohl der Reisekonzern TUI als auch andere Unternehmen äußerten gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora", dass die Nachfrage hoch sei. Allein TUI rechnet mit etwa 1000 weiteren Urlaubern in den kommenden Tagen.

Von den Ansturm profitieren Boutique- und andere Stadthotels, Restaurants sowie der Einzelhandel vor allem im alten Zentrum der Stadt. Die Shopping-Urlauber decken sich insbesondere mit Waren ein, die auf Mallorca günstiger sind als in ihrer Heimat. Dazu zählen Lederprodukte, Schuhe und Schmuck. Die Besucher gelten als ausgesprochen solvent, was die Gewerbetreibenden zu schätzen wissen. Registriert wurde, dass für den Zeitraum vor dem Fest die Suche nach Mallorca-Flügen in Deutschland verglichen mit dem vergangenen Jahr um 230 Prozent zugenommen hat. Bei der Hotelsuche ist eine Steigerung von 188 Prozent zu verzeichnen.

Der Shopping-Tourismus in Palma geht auf eine Initiative von Reisekonzernen im Jahr 1995 zurück. Damals war für Deutsche, Österreicher und Schweizer ein Programm namens "Christmas-Shopping in Palma" aufgelegt worden. Dieses war in Anlehnung an ähnliche Urlaubspakete etwa für New York entworfen worden.