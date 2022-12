Der irische Billigflieger Ryanair wird ab der kommenden Urlaubssaison eine neue Flugverbindung zwischen Mallorca und Deutschland anbieten. Ab 26. März verbindet der Low-Cost-Carrier die Balearen-Hauptstadt dreimal pro Woche mit dem Airport Paderborn-Lippstadt. Die Route wird bis 26. Oktober in Betrieb sein. Auch zu den Flughäfen Alicante und Málaga kann man ab dem Frühjahr von dem NRW-Airport fliegen. Nach eigenen Angaben bietet Ryanair derzeit Flüge für 29,99 an, um die "neuen Routen zu feiern", wie es in einer Pressemitteilung vom Freitag heißt.

"Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden jetzt, wo Ostern und der Sommer 2023 vor der Tür stehen, mit der Aufnahme dieser neuen Strecken ab Paderborn-Lippstadt in unseren Flugplan noch mehr Auswahl und Mehrwert bieten können, sodass sie noch mehr Möglichkeiten haben, ihren lang ersehnten Sommerurlaub zu planen", sagte Elena Cabrera, Country-Managerin Spanien bei Ryanar. Der Airport Paderborn/Lippstadt, der pro Jahr rund 700.000 Flugreisende abfertigt, ist der 13. Flughafen in Deutschland, von dem Ryanair nach Mallorca fliegt. Die anderen sind Berlin, Bremen, Dortmund, Dresden, Düsseldorf-Weeze, Frankfurt-Hahn, Hamburg, Karlsruhe/Baden-Baden, Köln, Memmingen, Münster und Nürnberg. In Österreich kann man mit der Ryanair-Tochter Lauda von Wien und Klagenfurt auf die Insel fliegen. Ryanair ist nach Passagierzahlen mit 152 Millionen Reisenden im Jahr, dicht gefolgt von der Lufthansa Group, mit 145 Millionen Passagieren, die größte Fluggesellschaft Europas.