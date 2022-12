Auf Mallorca gibt es kurz vor Weihnachten zahlreichen Flugstornierungen. Die spanischen Fluggesellschaften Air Nostrum und Vueling sowie die irische Billigairline Ryanair und die britischen Fluggesellschaften Jet2 und EasyJet beginnen an diesem Donnerstag mit einer massiven Streichung von Flügen auf den balearischen Airports aufgrund von Streiks von Piloten und Kabinenpersonal. Betroffen sind vor allem Flüge zwischen den Baleareninseln, dem spanischen Festland und Großbritannien. Nach Angaben der Fluggesellschaft Air Nostrum sind vor allem Flüge zwischen dem 22. Dezember und 3. Januar mit Destination Ibiza und Menorca betroffen. Die Airline hat mitgeteilt, dass die von den Annullierungen betroffenen Passagiere die Möglichkeit haben, sich für eine Rückerstattung der Tickets oder eine Umbuchung auf andere Flüge zu entscheiden.

Grund für die Stornierungswelle in Großbritannien ist vor allem der Streik der Passkontrolleure. Vor allem am Londoner Flughafen Heathrow kam es am Mittwoch zu chaotischen Zuständen. Die Gewerkschaft Stavla von Vueling hat für den Zeitraum vom 1. November bis zum 31. Januar jeden Freitag, Sonntag, Montag und an Feiertagen sowie am 24. und 31. Dezember und am 5. Januar zum Streik aufgerufen, um eine Lohnerhöhung von 13,4 Prozent für 2022 zu fordern. Dennoch teilte die Fluggesellschaft mit, trotz ausgerufenen Streiks des Kabinenpersonals "den gesamten Flugbetrieb während der Weihnachtszeit" (19. Dezember bis 8. Januar) zu gewährleisten.

Der Präsident der balearischen Reisebüros (Aviba), Francesc Mulet, empfiehlt, mehr Zeit einzuplanen und mindestens drei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein. Zudem raten die Fluggesellschaften und Reisebüros den Fluggästen, sich rechtzeitig telefonisch oder online über den Status ihrer Flüge zu informieren. Wer den aktuellen Status seines Fluges an Palmas Flughafen Son Sant Joan überprüfen will, kann dies hier tun.