Sein Leben spielte sich zwischen Kaffeemaschinen, Cocktails und Frühstücksbüffets ab: Joan Vilanova hat 47 Jahre lang auf Mallorca als Barman und Kellner gearbeitet und geht nun in den Ruhestand. "An der Bar zu stehen war mein Traum", sagt er im Interview mit der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora und schwelgt in Erinnerungen: "Eine deutsche Urlauberin gab mir täglich 1000 Peseten Trinkgeld" (Anm. d. Red.: Das waren umgerechnet zirka 10 Deutsche Mark, für die damaligen Verhältnisse eine großzügige Summe). Vilanova begann 1977, im damaligen Hotel Molins – heute das Grupotel Molins – in Pollença im Norden Mallorcas zu arbeiten.

Dort erlebte er gleich in den ersten Tagen seiner neuen Beschäftigung einen Abend, den er wohl nie vergessen wird. Denn bei einer schicken Gala versuchte er eine Sektflasche zu öffnen und traf seinen Chef – mit dem Korken an den Kopf. Mal von kleinen Fauxpas abgesehen, ist der Umgang mit Menschen aber sein Steckenpferd. Der langjährige Kellner liebt den Service und sagt heute: "An der Bar zu stehen, war mein Traum!" Bereits mit 14 Jahren begann er, an den Wochenenden in einer kleinen Bar zu bedienen und später arbeitete er in den Sommermonaten in Port d'Alcúdia.

Besonders gut erinnert er sich an seinen ersten Arbeitstag im damaligen Hotel Molins: "Mein Vater begleitete mich und mahnte mich zu zwei Dingen: ein guter Mensch zu sein und ein guter Arbeiter. Ich war sehr nervös, ich dachte, das Hotel mit vier Sternen sei eine Nummer zu groß für mich." Sein Vater bot ihm an, es erst einmal für einen Monat zu versuchen. Aber Joan Vilanova blieb dem Job treu – 47 Jahre lang. Und in dieser Zeit erlebte er sehr viel. Damals waren großzügige Trinkgelder in Höhe von 1000 Peseten oder in Form von Schmuckstücken für ihn an der Tagesordnung und oft kannte er die Gäste, die dem Hotel Molins über Jahre treu geblieben waren, persönlich.

Joan Vilalonga geht nun in den Ruhestand und wird seine Arbeit vermissen.

Für seine Verdienste wurde er Mitte Dezember mit der Goldmedaille des balearischen Fremdenverkehrsverband Fomento del Turismo ausgezeichnet. Jetzt beginnt für den Barman mit der Rente ein ganz neues und ruhiges Leben. An ein entspannteres Leben Zuhause mit der Familie muss er sich wohl erst einmal gewöhnen und als Gast ins Hotel zu gehen, falle ihm sehr schwer, erklärte er im Interview. Und wie sein Leben ohne Arbeit aussehen soll, kann sich Joan Vilanova noch gar nicht vorstellen: "Ich weiß nicht, was ich von nun an tun werde, denn meine Arbeit war immer meine Leidenschaft."