"Mandarin Oriental Punta Negra" – so wird das neue Luxushotel heißen, das in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 im Südwesten von Mallorca eröffnet wird. Hierfür wird das ehemalige Hotel H10 Punta Negra an der Costa d'en Blanes komplett umgebaut und neugestaltet, was die damit beauftragte Firma Blasson Property Investments mit Sitz in Madrid bestätigt hat. Die drei Hektar große Hotelanlage zeichnet sich durch landschaftlich elegant gestaltete Gärten aus, die kaskadenartig zum Meer hinabfallen, wo sie einen Zugang zu zwei Buchten mit kristallklarem Wasser bieten. Das Hotel – in der Gemeinde Calvia gelegen – wird gut an Puerto Portals, Palma und den Flughafen Son Sant Joan angebunden sein.

Es ist geplant, dass das neue "Mandarin Oriental Punta Negra" insgesamt über 131 Zimmer verfügen wird. Darunter werden 44 Suiten und neun Bungalows mit einem eigenen, nur wenige Schritte zur Uferpromenade entfernten Zugang sein. Viele der Zimmer verfügen über einen privaten Panoramapool sowie über Außenterrassen und Balkone mit Blick aufs Meer. Die Preise für die Übernachtungen stehen noch nicht fest. Mehrere lokale und internationale Restaurants sollen in der Anlage zum Zukunft eine Vielzahl an kulinarischen Spezialitäten anbieten. Zudem soll es Veranstaltungsräume für Tagungen und einen Garten, der sich idealerweise für Hochzeitsfeiern eignet, geben. Idyllisch und in perfekter Lage mit Zugang zum Meer an einer kleinen mallorquinischen ikonischen Halbinsel: Das neue Mandarin Oriental Punta Negra soll keine Wünsche offen lassen. (Foto: Blasson Property Investments) Das Mandarin Oriental wird auch umfassende Spa-Möglichkeiten anbieten, wozu verschiedene Wellness-Therapien und Schönheitsbehandlungen gehören. Ein Innen- und drei Außenpools sollen für ein perfektes Freizeitvergnügen sorgen, dazu auch ein breites Angebot von Wassersportarten und ein Kinderclub. Für den Entwurf des neuen Designs des Resorts wurde ein preisgekröntes spanisches Architekturbüro beauftragt. Die Gestaltung der Inneneinrichtung, die lokale Bezüge zu Mallorca aufweisen soll, steht unter der Leitung der Designerin Laura Gonzalez. Blasson Property Investments investierte insgesamt 180 Millionen Euro in den Kauf der Immobilie. Im Zuge der kompletten Umgestaltung wird dem neuen Resort ein Hotel-Stern "draufgesetzt": Denn während das H10 Punta Negra lediglich mit vier Sternen glänzte, handelt es sich beim Mandarin Oriental um ein 5-Sterne-Grand-Luxe-Hotel.