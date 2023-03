Viele kennen es, die einen meiden es, andere können sich keine bessere Herberge auf Mallorca vorstellen. Die Rede ist vom legendären Hotel Niagara an der Schinkenstraße auf Mallorca. Das Besondere: Die Rückseite des Hotels, auf der sich zahlreiche Zimmer mit Balkon befinden, ist dem Haupteingang des Bierkönigs zugewandt. Wer sich einen dieser Räume mietet, ist also quasi "live" bei der Party an der Playa de Palma dabei. Und: Direkt darunter befindet sich die Kult-Kneipe Bamboleo. Für eine ordentliche Beschallung mit Party-Schlagern ist also immer gesorgt. Jetzt hat die Herberge ihren Besitzer gewechselt.

Ähnliche Nachrichten "Saufverbotszone" am Ballermann wird auf die Bierstraße ausgeweitet Sehnsucht nach Mallorca! Viele wilde Motto-Partys auf den Dörfern in Deutschland Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, hat sich die Kette THB Hotels das Vier-Sterne-Haus einverleibt. Das vollklimatisierte Niagara verfügt neben den Zimmern mit Balkon über eine TV-Bar mit deutschem Fernsehen, eine Terrasse mit Pool, Zimmer für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und einen Fahrradraum. THB hat damit nun 13 Hotels auf Mallorca, betreibt außerdem drei Häuser auf Ibiza, drei auf Lanzarote (Kanaren) und eines in der andalusischen Metropole Málaga. Insgesamt verfügt THB jetzt über 4000 Zimmer und 1500 Mitarbeiter. Wie "Ultima Hora" weiter berichtet, ist der Kauf des Niagara Teil einer breit angelegten Expansionsstrategie von THB. Die Kette bereite sich – wie alle anderen auch – auf eine neue Rekordsaison vor. Denn: Die Hotels auf Mallorca und den Nachbarinseln sind vor dem Hintergrund des nahenden Frühlings bereits gut gebucht. Quellen des Inselrats gehen davon aus, dass schon Anfang Ende März bis zu 60 Prozent aller Häuser auf den Inseln geöffnet sein werden.