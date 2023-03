An der für eher bescheidene Hotels bekannten Playa de Palma gibt es jetzt ein weiteres luxuriöses Hotel, das nach Angaben der Betreiber ein Boutique-Hotel ist. Es handelt sich um das Fünf-Sterne-Haus Aubamar Suites & Spa, das am Freitag in die Saison startet. Es wurde für 25 Millionen Euro errichtet und war bereits im vergangenen Jahr fertig geworden. Das neue Hotel befindet sich 300 Meter vom Strand entfernt.

In den vergangenen Jahren waren bereits mehrere Fünfsterne-Häuser in der bei Deutschen beliebten Urlaubergegend eröffnet worden, darunter das Iberostar Selection Llaut. Zahlreiche andere Häuser wurden durch Renovierungen auf einen höheren Standard gebracht. Doch in der Gegend gibt es noch immer relativ viele Zwei- und Dreisternehäuser. Das Hotel wurde unter anderem mit Materialien aus der Natur ausgestattet und verfügt über einen 5000 Quadratmeter großen Garten mit mehreren Swimmingpools. Die Edelherberge hat 141 Standardzimmer, 129 Juniorsuiten und zwölf große Suiten. Wie die Betreiber mitteilten, hat man nicht nur Urlauber im Visier, sondern auch Kongresstouristen.

Der Trend, teure Boutique-Hotels zu bauen, hatte vor einigen Jahren in der Altstadt begonnen. Dort befinden sich bereits Dutzende wie etwa das Es Princep oder das Cappuccino unter anderem in Palästen. Der Trend setzte sich auch in Dörfern wie Pollença, Artà oder Santanyí fort.