Auf Mallorca sind die großen Kreuzfahrtschiffe, die im Hafen der Inselhauptstadt anlegen, seit Jahren ein Streitthema. Zum einen bringen sie tausende Urlauber auf die Insel, zum anderen haben sie eine schlechte Ökobilanz. In diesem und nächsten Jahr dürfen maximal nur noch drei Kreuzfahrtschiffe pro Tag in Palma anlegen – ohne Ausnahmen. Am Donnerstag hat das die Balearen-Regierung in Absprache mit dem Reedereiverband CLIA in Paris beschlossen. Es wird in den kommenden zwei Jahren auch keine Ausnahmeregelungen mehr geben. Bisher gab es wenige Tage im Jahr, an denen mehrere große Schiffe gleichzeitig am Hafen liegen durften.