Der irische Billigflieger Ryanair hat eine neue Mallorca-Route in sein Programm aufgenommen. Erstmals verbindet der Low-Cost-Carrier die Insel in dieser Sommersaison mit dem österreichischen Klagenfurt. Los geht's mit der Verbindung bereits kommende Woche, am Montag, 27. März. Bedient wird die Route mit drei wöchentlichen Flügen (montags, mittwochs und freitags) bis zur Umstellung auf den Winterflugplan, also bis einschließlich Freitag, 27. Oktober. Wie auf allen Ryanair-Flügen kommt als Flugzeug eine Boeing 737-800 zum Einsatz. Neu ist ebenfalls die Strecke Klagenfurt-Alicante.

"Mit Ryanair hat der Airport Klagenfurt einen sehr verlässlichen Partner. Mit Palma de Mallorca und Alicante kommen zwei sehr attraktive Urlaubsdestinationen mehrmals pro Woche ins Programm. Mallorca ist und bleibt ein klassischer Sehnsuchtsort für viele Urlauberinnen und Urlauber. Und mit der Anbindung an Alicante und die Costa Blanca gibt es ein neues attraktives Angebot für Fluggäste", so Marcus Hepner, Route Development Manager am Airport Klagenfurt. Ryanair fliegt vom Flughafen Mallorca mittlerweile 85 Ziele in Europa und Nordafrika an, die meisten davon in Deutschland, auf dem spanische Festland, in Großbritannien und Italien. Die Airline mit Sitz in Dublin und Heimatbasis auf dem Flughafen Dublin ist eine Tochtergesellschaft der irischen Ryanair Holdings PLC und nach Passagierzahlen mit 152 Millionen Reisenden (2019), dicht gefolgt von der Lufthansa Group mit 145 Millionen Passagieren, die größte Fluggesellschaft Europas.