Die balearische Landesregierung will in Brüssel rechtliche Kompetenzen zur Bekämpfung der illegalen Ferienvermietung einfordern. Zu diesem Zweck sollen in den kommenden Wochen mehrere Treffen mit Vertretern der EU stattfinden. Hintergrund ist die bevorstehende Verabschiedung eines neuen europäischen Gesetzentwurfs, der festlegen soll, inwiefern internationale Mietbörsen und Vermittlungsplattformen im Internet – wie beispielsweise AirBnb – bei der Bestrafung von illegalen Angeboten unter anderem auf Mallorcazur Verantwortung gezogen werden können.

Landestourismusminister Negueruela erklärte, dass die spanische Position darin bestehe, von den Plattformen mehr Verantwortung zu verlangen, und dass die Verordnung während der spanischen Ratspräsidentschaft, die in der zweiten Hälfte dieses Jahres beginnt, verabschiedet werden solle.

Sowohl der Oberste Gerichtshof der Balearen als auch der Oberste Gerichtshof Spaniens hatten in der Vergangenheit mehrere Sanktionen der Regierung gegen Airbnb für nichtig erklärt, weil sie der Ansicht waren, dass die Balearen keine derartigen Kompetenzen besitze. "Wir konnten damals nicht mehr tun", sagte Negueruela, der jedoch die Ausarbeitung dieser EU-Verordnung als Chance für die Inseln sieht. "Jetzt ist eine Gelegenheit, Maßnahmen zu ergreifen", sagte er. Ähnliche Nachrichten Oberster Gerichtshof hält Verbot von privater Ferienvermietung in Palma für rechtens Heizkosten zu hoch: Ferienvermietung auf Mallorca soll an Ostern nur zu 60 Prozent öffnen Negueruela versicherte, dass die Vorschriften für touristische Vermietungen auf den Balearen voll und ganz verfassungskonform sind, aber es gebe keine Instrumente, um die Plattformen mit Geldstrafen zu belegen. Mit anderen Worten: Es kann gegen diejenigen vorgegangen werden, die ihr Eigentum illegal vermieten, aber nicht gegen den Vermittler, der es auf digitalen Plattformen anbietet. Das ist das Problem, das die Regierung bei ihren Treffen mit den Mitgliedern der Kommission und den verschiedenen politischen Parteien lösen will. "Es macht Sinn, diejenigen zu bestrafen, die vermieten, aber es sollte auch möglich sein, die Plattform zu bestrafen, die von einer illegalen Aktivität profitiert", fügte er hinzu. "Die Plattformen sind eine sehr mächtige Lobby, die Druck auf Brüssel ausübt, und deshalb sollten auch die Staaten die Möglichkeit haben, dies zu tun, bevor die Verordnung verabschiedet wird", betonte er. Negueruela erklärte weiter, dass diese Forderungen der Balearen mit denen südeuropäischer Länder wie Portugal, Spanien, Italien und Griechenland übereinstimmen, aber auch mit denen von Städten wie Amsterdam und Berlin, in denen der Vermietungsmarkt durch diese Art der illegalen Vermietung völlig aus den Fugen geraten ist. "Wir brauchen die EU, um zu handeln, und wir wollen Druck ausüben, damit die Kommission sich unserer Situation bewusst wird", betonte er.