Der deutsche Ferienflieger Condor erwacht aus seinem "Winterschlaf". Ab Ende März startet die neuerdings im bunten Streifenlook daherkommende Fluggesellschaft wieder von acht deutschen Flughäfen nach Mallorca: Düsseldorf, Frankfurt am Main, Friedrichshafen, Hamburg, Leipzig, München, Stuttgart und Nürnberg. Dazu kommen Wien in Österreich und Zürich in der Schweiz. Außer aus Wien (mo, mi, fr, so) und Friedrichshafen (di, do, sa) werden täglich Verbindungen zwischen der Insel und diesen Flughäfen im deutschsprachigen Raum durchgeführt.

Während der Condor-Sommerflugplan an den großen deutschen Airports wie Frankfurt oder München bereits in dieser Woche in Kraft tritt, müssen sich Reisende an kleineren Flughäfen wie Friedrichshafen oder Nürnberg noch bis Mitte Mai gedulden, um von dort wieder direkt nach Mallorca zu fliegen. Die meisten Verbindungen werden in der Sommertaktung bis Ende Oktober/Anfang November angeboten. Aber: Auch im kommenden Winter will die Airline ein dichtes Streckennetz von und nach Mallorca aufrechterhalten. Dann soll es mit Condor erstmals während der gesamten kalten Jahreszeit täglich von sechs deutschen Airports nach Palma gehen: Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Leipzig, München und Stuttgart.