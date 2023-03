Die auch auf Mallorca stark vertretene Kreuzfahrtabteilung des deutschen Reisekonzerns TUI hat die Kiellegung ihres neuesten Schiffs bekannt gegeben. Die 315 Meter lange "Mein Schiff 7" wird seit 2020 in Finnland gebaut und soll 2024 erstmals ihren Betrieb aufnehmen. Der neue Ocean-Liner bietet auf 15 Decks Platz für knapp 3000 Passagiere, der Anteil an Außenkabinen beträgt 90 Prozent.

"Mein Schiff 7" ist das erste Schiff der TUI Cruises-Flotte, das in Zukunft nahezu emissionsfrei auf den Meer unterwegs sein wird. So wird der Neubau mit emissionsärmerem Marinediesel betrieben und ist mit Katalysatoren sowie einem Landstromanschluss ausgestattet. Darüber hinaus wird die "Mein Schiff 7" so gebaut, dass sie in absehbarer Zeit mit Methanol, perspektivisch grünem Methanol, fahren kann, was den Schiffsantrieb nahezu CO2-neutral macht.

"Mit der Kiellegung der Mein Schiff 7 führen wir die Expansion unserer Wohlfühlflotte fort und behaupten unsere Position mit der modernsten Flotte auf dem deutschen Markt", sagt Wybcke Meier, CEO von TUI Cruises. Für die kommenden Jahre hat sich TUI Cruises große Ziele gesetzt: Bis 2026 stellt das Kreuzfahrtunternehmen neben der Mein Schiff 7 noch zwei weitere Schiffsneubauten in Dienst und verdoppelt damit die Kapazität der "Mein Schiff"-Flotte auf knapp 27.000 Betten bei Zwei-Bettbelegung.

Palma de Mallorca zählt für die "Mein Schiff"-Flotte seit vielen Jahren als Basis-, Start- und Zielhafen für Kreuzfahrten im westlichen und östlichen Mittelmeer.