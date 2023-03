Im Sommerurlaub nach Mallorca. Für viele Deutsche ist die Balearen-Insel das liebste Reiseziel zur warmen Jahreszeit. Andere hingegen meiden den Ansturm der Touristen und genießen ihren Urlaub vor Ort lieber in der ruhigen Nebensaison – das sind keine Neuigkeiten! Bemerkenswert ist jedoch, dass man auf den Straßen der Inselhauptstadt bereits drei Wochen vor Ostern fast ungewohnt häufig Wortfetzen auf Deutsch zu hören waren. MM ist dem nachgegangen und hat mit Experten der Immobilien- und Mietwagenbranche sowie mit einem Umzugsunternehmen, Reiseveranstaltern und Mallorcas Hotelverband darüber gesprochen, ob sich in den Unternehmen bereits vor Beginn der Hauptsaison ein ungewöhnlich hoher Anstieg an deutschsprachigen Touristen in der Inselhauptstadt verzeichnen lässt.

Laut der unternehmenseigenen Statistik hat das Immobilienbüro Minkner & Bonitz, wie gewohnt, einen leichten Anstieg der Besichtigungsanfragen von Deutschen, Schweizern und Österreichern in der Zeit vor Ostern erfassen können. „Wir haben eine vielversprechende Saison vor uns, denn die Nachfrage bleibt scheinbar auf dem hohen Vorjahresniveau. Die Besichtigungstermine gehen sogar jetzt schon über die Zeit um Ostern und Pfingsten hinaus”, so Lutz Minkner. Auch die Umzugsfirma Meckel – die sich bereits in zweiter Generation als Familienunternehmen um die Übersiedlung der Deutschen auf die Balearen-Insel kümmert – konnte keine Abweichungen des Normalbetriebs feststellen: „Um die Feiertage wie Ostern und Weihnachten ziehen die meisten Leute um, was auch in diesem Frühjahr der Fall ist”, erklärt ein Mitarbeiter auf Anfrage gegenüber MM.

Die Reiseveranstalter prognostizieren hingegen eine signifikantere Zunahme der deutschen Touristen auf Mallorca. So sagt das Unternehmen Tui die bislang stärkste Saison voraus und erklärt in diesem Sinne: „Wir hatten bereits zum Ende der vergangenen Saison gesagt, dass wir für 2023 sogar fünf Prozent mehr Angebot für Mallorca vorgesehen haben als 2019. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass mehr Gäste vor Ort sind. Tuifly hat die Flugsaison nach der Winterpause bereits vor drei Wochen (Anfang März, Anm. d. Red.) wieder eröffnet und die Maschinen sind gut gebucht”, so Aage Dünhaupt, Leiter der Unternehmenskommunikation von Tui Deutschland.

Dem schließt sich auch Alexandra Hoffmann vom Reiseunternehmen Alltours an: „Wir können bislang nur spekulieren, was die Sommersaison bringt. Doch schon jetzt wird Mallorca sehr gut gebucht! Man sieht, die Insel ist überaus gefragt, weswegen das Unternehmen sein Flugkontingent für die Osterferien auf 25 weitere Maschinen aufgestockt hat.” Es scheint, als hätte sich die Reiselust nach Mallorca auf dem Niveau der Vor-Corona-Jahre eingependelt, oder dieses sogar überschritten. Dazu berichtet der Präsident des Hotelverbandes Palma-Stadt, Javier Vich: „Es gibt zwar noch keine konkreten Zahlen aus der laufenden Saison, doch die aktuellen Impressionen zeigen, dass die Auslastungen der Hotels im ersten Quartal des Jahres gut sind – jedoch nicht nur dank det Deutschen!” Er vermutet, dass ein Indikator für die vielen deutschsprachigen Besucher die Mercedes-Benz-Tagung in Palma sein könnte, die von Februar bis April im Kongresspalast abgehalten wird und die Auslastung der Hotels in der Inselhauptstadt deutlich erhöht.

Auch das Mietwagenunternehmen Sixt verzeichnet bereits vor Beginn der Saison bessere Zahlen als noch im Frühjahr 2019. Dazu merkt der Spanien-Generaldirektor des Unternehmens, Estanislao De Mata, an, dass das Buchungsverhalten für Mietwagen sehr stark von den Wetterfaktoren abhängig ist. „Die Monate Januar bis März waren bereits lukrativer als im vergangenen Jahr, doch dies ist den Last-Minute-Buchungen der Spontanurlauber zu verdanken. Wir schließen daraus, dass Mallorca ein sehr gefragtes Ziel sein wird in diesem Jahr!” Den Vorhersagen folgend hat sich das Unternehmen bereits auf die hohe Anfrage vorbereitet und seinen Fuhrpark erweitert. „Die Prognose sieht sehr gut aus! Deutschland wird Mallorca mit Sicherheit füllen”, sagt De Mata. Ob es wirklich mehr Deutsche sein werden, die in diesem Jahr auf den Straßen der Inselhauptstadt unterwegs sind, kann De Mata anhand der bisherigen Saisonstatistiken noch nicht sagen. Einen Ausblick aber will er wagen und fasst zusammen, was die Saison auf Mallorca prägen soll: „Wir wollen, dass die Deutschen rundum versorgt sind, sodass sie auf dem Weg zurück nach Hause bereits den Wunsch verspüren, wiederzukommen.”