Die Fluggesellschaft EasyJet hat die Sommersaison mit der Wiedereröffnung ihrer saisonalen Basis auf Mallorca eingeläutet. Das gab das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt. Der Betrieb von fest am Flughafen Son Sant Joan stationierten Maschinen wurde bereits am vergangenen Samstag wieder aufgenommen. Die 2017 eingerichtete Basis verfügt über ein Sitzplatzangebot von mehr als 2,5 Millionen für die Sommersaison 2023.

Schon im vergangenen Sommer hatte die Fluggesellschaft ihre Flotte am Mallorca-Airport von fünf auf sieben Flugzeuge aufgestockt und hält sie auch in diesem Jahr so stark wie bisher, um den geplanten Betrieb zu gewährleisten. Die Fluggesellschaft wird die Hauptstadt der Baleareninsel während der Hochsaison mit 26 Zielen verbinden. Dazu gehören auch neue Destinationen. So fliegt die Airline in diesem Sommer zum ersten Mal von Palma aus auch die portugiesische Hauptstadt Lissabon an. Die Strecke wird wöchentlich jeweils am Montag und Donnerstag bedient. Die Flugdauer beträgt etwa zwei Stunden.

Für die Airline gilt die Baleareninsel als wichtiger Standort. So erklärte Javier Gándara, Direktor der Fluggesellschaft in Südeuropa: "Mallorca war schon immer ein wichtiger Schwerpunkt für EasyJet in Spanien. Wir sind stolz darauf, eine neue Saison in Palma zu eröffnen und unseren Kunden erschwingliche und bequeme Verbindungen von der Insel zu den wichtigsten Städten Europas anbieten zu können."

Die Eröffnung in Palma fiel mit der Wiederaufnahme des Betriebs der zweiten saisonalen Basis in Málaga zusammen. Insgesamt bieten die beiden Standorte in diesem Sommer 4,3 Millionen Sitzplätze an. Seit EasyJet im Jahr 1996 mit dem ersten Flug zwischen Barcelona und London den Flugbetrieb in Spanien aufgenommen hat, hat die Fluggesellschaft mehr als 220 Millionen Passagiere von und nach Spanien befördert.