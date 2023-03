Die Tourismusbranche der Insel blickt hoffnungsvoll auf die bevorstehende Osterzeit. Die Auslastung der Hotels werde bei durchschnittlich 70 Prozent und damit in etwa auf dem Niveau von 2019 liegen, teilte der Hoteliersverband FEHM am Mittwoch mit. Am besten gebucht seien die Playa de Palma, die Playa de Muro, Cala d’Or, Alcúdia, Capdepera und Pollença.

Den Betrieb nach der Winterpause wieder aufgenommen haben bereits 78 Prozent aller Hotels, sagte FEHM-Vizepräsidentin María José Aguiló. Vor einem Jahr lag der Anteil bei 75 Prozent, im letzten Vor-Corona-Jahr 2019 bei 67 Prozent. Einem Bericht der Tageszeitung "Ultima Hora" zufolge ist keine andere spanische Region derzeit so gut gebucht wie die Balearen.