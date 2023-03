Deutscher kommt seit über 40 Jahren zum Radfahren nach Mallorca

Hermann Winter reiste in den 1980er Jahren erstmals zum Fahrradurlaub auf die Insel. Seitdem ist der heute 87-Jährige sowohl der Insel als auch seinem Hobby treu geblieben. Derzeit ist er wieder in seinem Stammhotel, dem Hotel Bahía del Sol in Santa Ponsa, untergebracht. Und stellte sich dort den Fragen unseres Reporters.

Wie hat sich Mallorca für einen Radtouristen von 1980 bis heute verändert?

- Es hat viele Veränderungen gegeben, aber alle zum Besseren. Ich genieße meine Radtouren heute mehr als zu Beginn meiner Reise. Und ich freue mich über das Aufkommen von Radtouristen, auch wenn ich mich vielen der Gruppen, die ich unterwegs treffe, aufgrund meines Alters nicht mehr anschließen kann. Wie viele Kilometer radeln Sie täglich?

- Ich fahre zwischen 70 und 140, je nachdem, ob ich in den Bergen oder eher in der Ebene fahre. Ich fahre gerne bis Santa Maria oder nach Esporles und zurück über Es Capdellà; oder in die andere Richtung, an der Küste entlang und nach Port d'Andratx. Begleiten Ihre Frau oder Ihre Kinder Sie bei Ihren Ausflügen?

- Nein, meine Frau verbringt zwar weniger Zeit auf Mallorca, aber sie respektiert mein Hobby und ermutigt mich. Von meinen vier Kindern kommt nur das jüngste manchmal mit. Haben Sie angesichts Ihrer Leidenschaft für die Insel nie daran gedacht, hier ein Haus zu kaufen?

- Manchmal, aber im Hotel werde ich gut behandelt, und es fällt mir leicht, meine strenge 'gesunde', auf Gemüse basierende Diät einzuhalten, und ich glaube nicht, dass ich in meinem eigenen Haus in der Lage wäre, meine Diät einzuhalten. Welche Pläne haben Sie für die Zukunft auf der Insel?

- Im Moment denke ich mit 87 Jahren daran, 90 Jahre alt zu werden, wie ich es bisher getan habe, und dann wird es Zeit, einen neuen Plan zu machen und neue Ziele zu setzen.