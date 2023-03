Für viele Schlager- und Musikfans ist es einer wichtigsten Termine des Jahres: Am Donnerstag öffnet der vermutlich größte Partytempel am Balneario 5 an der Playa de Palma seine Tore für Besucher. Mit dem sogenannten "Soft Opening" läutet der Megapark die neue Saison ein. Ab täglich 10 Uhr sollen werden täglich Showgrößen wie Lorenz Büffel, Isi Glück und Lucas Cordalis den Gästen einheizen. In den sozialen Netzwerken gab der Megapark das Programm für den Eröffnungstag bekannt…