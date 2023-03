Kellner, Rezeptionisten und Küchenpersonal verzweifelt gesucht! Mallorcas Hoteliers klagen wenige Tage vor dem Osteransturm deutscher und anderer ausländischer Urlauber über akuten Personalmangel. Nicht neues, sollte man meinen, schließlich hatte sich der Mangel an Arbeitskräften im Hotel- und Gaststättengewerbe auf der Insel bereits in den vergangenen beiden Jahren angedeutet. Eine Lösung für das Problem scheint aber nicht in Sicht.

Ähnliche Nachrichten So bereiten sich Hotels auf Mallorca auf die Urlauber vor So sucht der mallorquinische Hoteliersverband nach einem Bericht der spanischen MM-Schwesterzeitung Ultima Hora derzeit händeringend nach einer Formel, um die Personalnot in den Hoteletagen langfristig zu lösen. Dabei liebäugelt die Branche in erster Linie mit dem verstärkten Einsatz von technischen Systemen, um Arbeitsprozesse mit Hilfe von Automatismen effizienter zu machen. Konkrete Pläne wurden bisher aber nicht bekannt. Mallorcas Hotelbranche steht nach drei Jahren Corona-Flaute in diesem Jahr vor neuen Herausforderungen. Bereits zu Ostern liegen die Buchungszahlen in den Urlaubsunterkünften mit mehr als 78 Prozent über den Zahlen von Vor-Pandemie-Zeiten. Aufgrund der kürzer gewordenen Vorlaufzeiten für Hotelreservierungen könnte sich die Lage der Hotels im Sommer hinsichtlich des Personalmangels weiter verstärken.